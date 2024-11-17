Нутрициолог Синиченко: свежевыжатые соки способны привести к перееданию

Смузи и свежевыжатые соки богаты витаминами и минералами, способны быстро насыщать организм. Но есть и минусы: эти напитки способны привести к перееданию, предупредила тренер-нутрициолог Светлана Синиченко.
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