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Израиль отверг план по Сектору Газа - Нетаньяху

Израиль отверг план по Сектору Газа - Нетаньяху

Израиль не принял поддерживаемый США план по урегулированию конфликта с палестинцами в Секторе Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает французская Le Figaro со ссылкой на AFP .

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