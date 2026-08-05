Израиль отверг план по Сектору Газа - Нетаньяху

Израиль не принял поддерживаемый США план по урегулированию конфликта с палестинцами в Секторе Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает французская Le Figaro со ссылкой на AFP .
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