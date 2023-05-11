Слово и дело

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Диетолог Игнатикова развеяла страхи о наборе веса от шашлыков

Диетолог Игнатикова развеяла страхи о наборе веса от шашлыков

Употребление шашлыков во время майских праздников вряд ли приведет к набору веса. Такое мнение высказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

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