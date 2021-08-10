Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марат Гималутдинов
    Маска, перчатки и резиновый фартук.7 вещей, который ...
  • Анна Эржибова
    Не лучше пожарю на сале :)Прямые яйца: нехи...
  • Анна Эржибова
    Не об.быть учоным чтобы понять,что не всё блестящее золото и всё красивое съедобно.....8 занятных фактов...

Школьная форма в России: от царских указов до полной анархии

Школьная форма в России: от царских указов до полной анархии

Вы помните темно-коричневые суконные платья, полушерстяные брюки, галстуки и кипенно-белые банты в тон фартука по праздникам? Или вы немного моложе, чем мы думаем, и помните только попытки вашего директора ввести дресс-код в собственной школе? А может, вы вообще никогда не сталкивались с любым видом униформы и считаете, что попытка заставить разных людей выглядеть абсолютно одинаково ущемляет права?В действительности у школьной формы на протяжении мировой истории было два предназначения: она либо возвышала учеников элитарных школ над «простыми смертными» и в таких случаях делалась из изысканных дорогих материалов, либо вводилась на государственном уровне, выполняла роль «уравниловки» и шилась из дешевого сукна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх