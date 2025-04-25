Итоги 25 апреля. видеосводка за минувший день от руководителя проекта @rybar Михаила Звинчука специально для @SolovievLive

Итоги 25 апрелявидеосводка за минувший день от руководителя проекта @rybar Михаила Звинчука специально для @SolovievLiveТрамп представил проект мирного урегулирования конфликта на Украине, предлагающий де-юре признание Крыма российским и частичный контроль России над рядом областей.
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