Слово и дело

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Бондарчук рассказал, что Андреева отказалась от главной роли в «Актрисах»

Бондарчук рассказал, что Андреева отказалась от главной роли в «Актрисах»

Режиссер Федор Бондарчук рассказал о сериале «Актрисы», премьера которого состоится 30 марта. Его супруга, актриса Паулина Андреева выступила сценаристом ленты, но от главной роли в картине отказалась.

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