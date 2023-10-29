Мэтттю Перри, сыгравший Чендлера Бинга в сериале "Друзья", умер в 54 года

54-летний актер, прославившийся благодаря роли в комедийном сериале, найден мёртвым в своём домеВ возрасте 54 лет скончался актёр Мэттью Перри, ставший известным благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья".
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