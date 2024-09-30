Льготным лекарствам в Красноярском крае пропишут системный контроль

Расходы на финансирование льготных лекарств в регионе значительно увеличились. Как сообщила на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике гендиректор «Губернских аптек» Алена Попова, за восемь месяцев 2024 года наиболее затратным было обеспечение федеральных получателей льгот: больных сахарным диабетом и бронхиальной астмой, пациентов по профилям «онкология» и «гематология».