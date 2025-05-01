Назван знак зодиака, которого ждет триумф в мае — Солнце и Луна встанут на вашу сторону

Астролог Екатерина Родина рассказала, кому повезет и почему. Астрология 123RF/legion-media.ruИзвестная астролог Екатерина Родина составила подробный прогноз на май для представителей одного знака зодиака.
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