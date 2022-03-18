Уэстбрук подошел к болельщику, который исказил его фамилию. После этого он произнес ее правильно

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук перед матчем с «Миннесотой» в среду подошел к болельщику из первых рядов, который искажал его фамилию.

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