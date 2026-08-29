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Газета.ру

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Глава Истры Витушева: в Подмосковье объявили беспилотную опасность

Глава Истры Витушева: в Подмосковье объявили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности ввели в Московской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

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