Бизнесмен Трабер после освобождения из СИЗО обвинил бывшего водителя в клевете

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Петербургский бизнесмен Илья Трабер после освобождения из СИЗО 2 сентября сообщил, что уголовное дело против него основывалось на показаниях бывшего водителя Игоря Лыкова, который оклеветал его и еще нескольких человек.