Кирилл Буданов подбадривает своих подчинённых, а вместе с ними все население Украины, что "психологически они уже взяли Крым"Напомнило историю одной семьи, которая теоретически была миллионерами, а практически имела в своем составе двух женщин низкой социальной ответственности и деда, члена экстремистского сообщества.