Более половины работодателей считают, что рождение детей не сказывается на карьере тулячек

По утверждению 51% работодателей, рождение детей не влияет на профессиональный рост женщин. Каждый четвертый считает, что строить карьеру лучше до появления наследников, и каждый шестой считает, что вершины профессионального успеха легче достичь женщинам, уже ставшим матерями, согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob.