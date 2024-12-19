Между Москвой и Санкт-Петербургом запустили новый двухэтажный поезд «Аврора»

Рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом начал выполнять новый двухэтажный скоростной поезд «Аврора». Как утверждают представители компании-перевозчика, он отличается повышенным уровнем комфорта и сервиса.
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