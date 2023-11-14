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Еврейский вопрос в Третьем рейхе. Хрустальная ночь

Еврейский вопрос в Третьем рейхе. Хрустальная ночь

85 лет назад в Германии и Австрии прокатилась волна антиеврейских погромов. «Хрустальная ночь», известная также как «Ночь разбитых витрин», стала первой крупной акцией прямого физического насилия по отношению к евреям в Третьем рейхе.

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