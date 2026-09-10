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Царьград

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USGS: Лахары вулкана Рейнир могут угрожать более 90 тыс. людей

USGS: Лахары вулкана Рейнир могут угрожать более 90 тыс. людей

Представитель USGS Холли Вайс-Расин сообщила, что более 90 тысяч жителей в штате Вашингтон рискуют пострадать от лахаров вулкана Рейнир.

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