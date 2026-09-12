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FiNE NEWS

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Вирусолог оценил риск появления нового варианта COVID-19 в России из Таиланда

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, выявленный у российских туристов на Пхукете в Таиланде, может появиться в России в ближайшие дни или недели.

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