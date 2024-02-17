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Закон, порядок, государство

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В Кемеровской области состоялся смотр-конкурс «Один день из жизни юнармейца»

В Кемеровской области состоялся смотр-конкурс «Один день из жизни юнармейца»

В рамках мероприятия более 30 учеников из пяти школ демонстрировали свой уровень строевой подготовки, а также военно-прикладные навыки.

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