Русский Колоколъ Elena Mayorova/Global Look Press Но второй суд расставил все по местам: Гамлет Айрапетян отправился в СИЗО.
Искалечившего фронтовика армянского лавочника друзья у дома встречали музыкой
Комментарии
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Нина Комарова
При советской власти МВД и КГБ работали вместе. Никогда не "пасли" друг друга, а помогали друг другу. Насмотрелись современных сериалов при милицию и КГБ?
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5 час.
Мурзик
Шлюхи сын, в клетке это зверьё должно сидеть, заполонили наши земли не благодарные твари, гнать в их армянию и все дела, кто там их терпит? кто с этими дружит? кто с ними сотрудничает, бойкотировать и они сами уедут.
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4 час.
КК
Коля Колянов
👍🤝
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3 час.
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