Искалечившего фронтовика армянского лавочника друзья у дома встречали музыкой

При советской власти МВД и КГБ работали вместе. Никогда не "пасли" друг друга, а помогали друг другу. Насмотрелись современных сериалов при милицию и КГБ?

Мурзик

Шлюхи сын, в клетке это зверьё должно сидеть, заполонили наши земли не благодарные твари, гнать в их армянию и все дела, кто там их терпит? кто с этими дружит? кто с ними сотрудничает, бойкотировать и они сами уедут.