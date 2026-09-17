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За рулем

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Toyota выпустит самый мощный Land Cruiser в истории: сколько он будет стоить?

Toyota выпустит самый мощный Land Cruiser в истории: сколько он будет стоить?

Главная перемена в обновленном Land Cruiser касается силовой установки. Турбированный V6, который стоял там раньше, уступает место гибриду i-Force Max – такую же схему японцы уже обкатали на Lexus LX700h.

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