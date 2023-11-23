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Восточная философия чистоты: как в Японии мусор победили

Восточная философия чистоты: как в Японии мусор победили

В Японии профессия мусорщика весьма престижна, а небрежное отношение к отходам карается по закону. Почему все так, и что легло в основу концепции утилизации вторсырья в Стране восходящего солнца? В Японии дефицит   полезных ископаемых и территорий.

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