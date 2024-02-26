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Бербок резко высказалась в сторону России: «Не хочет мира»

Бербок резко высказалась в сторону России: «Не хочет мира»

Западные страны должны оказать давление на президента России Владимира Путина из-за проводимой Москвой спецоперации на Украине.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Да, такого мира, который   нам готовит Запад, мы не хотим. Именно Запад   виноват в начале этой войны. Именно  Запад подвигал НАТО к нашим границам и  придумывал  санкции. Так пусть отвечает за это, в том числе и с Украиной, которая была готова уничтожить Россию.
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