Бербок резко высказалась в сторону России: «Не хочет мира»

Ольга Каширина

Да, такого мира, который нам готовит Запад, мы не хотим. Именно Запад виноват в начале этой войны. Именно Запад подвигал НАТО к нашим границам и придумывал санкции. Так пусть отвечает за это, в том числе и с Украиной, которая была готова уничтожить Россию.