В Министерстве иностранных дел будет организован День открытых дверей

Министерство иностранных дел организует 27 мая 2024 года первый День открытых дверей. Это мероприятие позволит разъяснить гражданам совместные усилия в процессе построения процветающего и современного государства.
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