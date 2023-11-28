Услуга по оформлению субсидии на ЖКУ вошла в топ-5 на прошлой неделе в Подмосковье

Жители Подмосковья активно пользуются услугами регионального портала госуслуг. По информации министерства государственного управления, на прошлой неделе одной из самых востребованных услуг стало оформление субсидий на ЖКУ.
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