Чарльз Хоскинсон: "Идея превратить биткоин в резервный актив США — слишком рискованная"

Создатель блокчейна Cardano Чарльз Хоскинсон выразил обеспокоенность по поводу предложения одного из кандидатов в президенты США по поводу включения биткоинов в стратегический резерв страны, указывая на возможные риски централизации криптовалюты.
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