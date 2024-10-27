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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом», Орлов – 1-ю, поразив пустые ворота

Игроки «Каролины» отметились в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Кракена» (4:1).  24-летний Свечников открыл счет на 5-й минуте матча при игре в большинстве.

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