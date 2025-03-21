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United Rugby Championship. 13-й тур. «Глазго» встретятся с «Манстером», «Кардифф Блюз» против «Лайонс», другие матчи

United Rugby Championship 13-й тур 21 марта Глазго – Манстер – 22.35   Кардифф Блюз – Лайонс – 22.35   22 марта Шаркс – Дзебре – 15.

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