ILL возвращается — новый тизер намекает на какой-то анонс в ближайшем будущ...

ILL возвращается — новый тизер намекает на какой-то анонс в ближайшем будущемРоссийская студия Team Clout вновь напомнила о том, что у нее в разработке находится чрезвычайно впечатляющий экшен-хоррор ILL, а также намекнула на какие-то новости о проекте в ближайшем будущем.