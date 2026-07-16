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Аргументы и Факты

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В Польше украинца обвинили в преступлениях на почве ненависти

В Польше украинца обвинили в преступлениях на почве ненависти

Власти Польши предъявили 18-летнему украинцу обвинения в преступлениях на почве ненависти, в том числе в осквернении памятников жертвам украинских националистов и подготовка диверсии с БПЛА, пишет Reuters со ссылкой на польское Агентство внутренней безопасности (ABW).

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