В Польше украинца обвинили в преступлениях на почве ненависти

Власти Польши предъявили 18-летнему украинцу обвинения в преступлениях на почве ненависти, в том числе в осквернении памятников жертвам украинских националистов и подготовка диверсии с БПЛА, пишет Reuters со ссылкой на польское Агентство внутренней безопасности (ABW).
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