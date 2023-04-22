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Баня-Лука (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет с Молчаном, Кецманович – с Лайовичем

Сетка здесь. Srpska Open Баня-Лука, Босния и Герцеговина 18 – 23 апреля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 562 815 евро Открытые корты, грунт 1/2 финала Алекс Молчан (Словакия)  Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 22 апреля, 15.

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