Баня-Лука (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет с Молчаном, Кецманович – с Лайовичем

Сетка здесь. Srpska Open Баня-Лука, Босния и Герцеговина 18 – 23 апреля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 562 815 евро Открытые корты, грунт 1/2 финала Алекс Молчан (Словакия) Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 22 апреля, 15.
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