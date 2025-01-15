Попову попросили ограничить вылов рыбы после ЧП с танкерами на Кубани

Депутат партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (СЗРП) первый заместитель руководителя фракции СЗРП, первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Роспотребнадзора по поводу ситуации с выловом рыбы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов у Керченского пролива.