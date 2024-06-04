Гариф Латыйф исемле журналистны гәүдәләндергән Илдус Габдрахмановны бераз тәнкыйтьлисе дә килә. «Маугли»да әйтмешли, «Мы с тобой одной крови» дигән хис тумады миндә аның уенын караганда.
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Гариф Латыйф исемле журналистны гәүдәләндергән Илдус Габдрахмановны бераз тәнкыйтьлисе дә килә. «Маугли»да әйтмешли, «Мы с тобой одной крови» дигән хис тумады миндә аның уенын караганда.