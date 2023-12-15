В Зеленодольске полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа

В дежурную часть ОМВД России по Зеленодольскому району обратился 28-летний местный житель. Заявитель рассказал, что вечером находясь на одной из улиц Зеленодольска, неизвестный с применением насилия похитил у него наушники стоимостью 2000 рублей.
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