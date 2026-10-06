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Суд ужесточил приговор тюменцу, по вине которого в подвале сгорел человек

Суд ужесточил приговор тюменцу, по вине которого в подвале сгорел человек

Суд ужесточил приговор жителю Тюменской области, по вине которого погиб человек. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в декабре 2025 года мужчина, осуществляя строительные работы при наличии профессиональных знаний и опыта, не обеспечил безопасные условия монтажа системы вентиляции в подвальном помещении строящегося дома, предоставив работникам промышленный газовый вентилятор и не обучив их эксплуатации газовых баллонов.

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