Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Александр Новиков: Большинство предателей России — выкормыши Первого канала

Александр Новиков: Большинство предателей России — выкормыши Первого канала

С какой целью Первый канал распространяет украинские фейки на всю Россию? Почему выпускники «Голоса» поют на английском и куда они исчезают после своих побед? Зазвучат ли на наших радиостанциях китайские хиты? Можно ли войти не в ту дверь и выйти из неё сухим? Об этом и многом другом главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает поэт и музыкант Александр НОВИКОВ.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Новиков - браво! Это вам не с дивана чирикать!!!
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Большинство выкормышей...Это бывшие КВНщики....Засрали собой всё ТВ
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8 час.
Александр Дубков
про выкормышей это все 100,куда не плюнь квн
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3 час.

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