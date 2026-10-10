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Воронежские новости

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«Мы не сможем таким образом обезопасить себя»: психолог в интервью «Воронежским Новостям» — о том, как жить в потоке тревожной информации

«Мы не сможем таким образом обезопасить себя»: психолог в интервью «Воронежским Новостям» — о том, как жить в потоке тревожной информации

В отчаянном поиске ясности мы бесконечно пролистываем социальные сети, погружаясь в поток тревожной информации и откладывая собственную жизнь на потом.

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