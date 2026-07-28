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Наш потерянный мир

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РФ призывает международные структуры отреагировать на удары ВСУ по автобусам

РФ призывает международные структуры отреагировать на удары ВСУ по автобусам

Москва решительно осуждает удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирским автобусам в российских регионах и призывает международные структуры дать оценку этим действиям, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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