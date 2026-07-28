РФ призывает международные структуры отреагировать на удары ВСУ по автобусам

Москва решительно осуждает удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирским автобусам в российских регионах и призывает международные структуры дать оценку этим действиям, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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