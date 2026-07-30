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Транспортная доступность ЖК: 7 критериев оценки от экспертов

Транспортная доступность ЖК: 7 критериев оценки от экспертов

Как оценить транспортную доступность жилого комплекса Термин «транспортная доступность» определяет затраты времени, сил и средств на перемещение между домом и ключевыми точками притяжения — местами работы, центром города, социальными объектами.

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