Ксения Манскова - Руководитель направления ресурс-менеджмента компании IT_ONE. По данным McKinsey, 89% компаний во всем мире уже используют ИИ, но реальную финансовую отдачу получают лишь 37%, а по-настоящему высокую ценность (более 5% EBIT) — всего 6%.