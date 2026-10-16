Ксения Манскова - Руководитель направления ресурс-менеджмента компании IT_ONE. По данным McKinsey, 89% компаний во всем мире уже используют ИИ, но реальную финансовую отдачу получают лишь 37%, а по-настоящему высокую ценность (более 5% EBIT) — всего 6%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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