Водитель синего автобуса нарушил ПДД и попал на видео. Ролик в ходе мониторинга сети выявили сотрудники УМВД России по Астраханской области.
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