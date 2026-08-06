Российские гимнастки смогут выступить на ЧМ, но без флага и гимна

Российским и белорусским спортсменкам разрешено участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, заявил ТАСС 6 августа 2026 года пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии (Deutscher Turner-Bund, встречается также буквальный перевод – Германский гимнастический союз) Торстен Хартман.
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