Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 018 подписчиков

Российские гимнастки смогут выступить на ЧМ, но без флага и гимна

Российские гимнастки смогут выступить на ЧМ, но без флага и гимна

Российским и белорусским спортсменкам разрешено участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, заявил ТАСС 6 августа 2026 года пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии (Deutscher Turner-Bund, встречается также буквальный перевод – Германский гимнастический союз) Торстен Хартман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии