Ключевые ориентиры: ВМФ России пополнится судами с самым современным оборудованием

Боевой опыт, которые получают наши военные в зоне СВО, учтут при строительстве военных кораблей. Почти полсотни новейших судов, которые получит Военно-морской флот России уже в этом году, оснастят самым современным оборудованием.
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