Когда-то мне казалось, что отсыпка из гравия в сочетании с агротканью — это идеальное решение для клумбы: выглядит аккуратно, сорняки не растут, уход минимальный.
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