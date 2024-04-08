Представитель МИД Полищук: Москва считает китайский план по Украине реалистичным

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС сообщил, что Москва считает инициативу Китая по украинскому урегулированию более реалистичной, чем "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.
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