В Давосе обсудят «болезнь Х», способную в 20 раз превзойти COVID по числу смертей Ирэн ОрлонскаяВ рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 15 по 19 января в Давосе, Швейцария, главным объектом обсуждений станет проблематика «болезни X».