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Дачники и садоводы-огородники должны соблюдать закон при озеленении своих участков

Дачники и садоводы-огородники должны соблюдать закон при озеленении своих участков

Дачникам следует быть осторожными при выборе способов озеленения своих земельных участков. Закон предусматривает суровое наказание за незаконное удаление растений из лесов, даже если речь идет о молодых деревьях и кустарниках.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Надо этих дебилов из госдуры вывозить на поля, картошку сажать, лесопосадки производить, навоз за коровами убирать, больше толку будет! То им грибы мешают, то растения, то рыбу ловить нельзя! От безделья жопу чешут и хернёй страдают.
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