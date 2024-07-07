Дачники и садоводы-огородники должны соблюдать закон при озеленении своих участков

Дачникам следует быть осторожными при выборе способов озеленения своих земельных участков. Закон предусматривает суровое наказание за незаконное удаление растений из лесов, даже если речь идет о молодых деревьях и кустарниках.
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