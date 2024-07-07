Дачники и садоводы-огородники должны соблюдать закон при озеленении своих участков

Сергей Андросов

Надо этих дебилов из госдуры вывозить на поля, картошку сажать, лесопосадки производить, навоз за коровами убирать, больше толку будет! То им грибы мешают, то растения, то рыбу ловить нельзя! От безделья жопу чешут и хернёй страдают.