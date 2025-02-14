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Новости СВО: покушение на Зеленского и перспективы переговоров

Новости СВО: покушение на Зеленского и перспективы переговоров

БлокнотРУ Зеленский жалуется на покушения Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что в первые дни конфликта на него якобы совершались покушения.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Он как неуловимый Джо,на хер ни кому не нужен,сдохнет чмо сам,от передоза,чушок поганый.
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10 час.
лина любимцева
Вести переговоры со стороны Украины НЕ С КЕМ!!  И повторить &quot;минские&quot;  переговоры как-то позорно!! Да и цели СВО не исполнены. НИ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ, ни ДЕНАЦИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ  НЕ ЗАВЕРШЕНЫ!! А сливать три года   СВО за просто так, в угоду Трампу - ПОЗОРНО!! .......Приемлема ТОЛЬКО КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ!!
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5 час.
лл
лина любимцева
Да что там того клоуна убивать? Он уже никто и зовут его никак...
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5 час.
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