Новости СВО: покушение на Зеленского и перспективы переговоров

лина любимцева

Вести переговоры со стороны Украины НЕ С КЕМ!! И повторить "минские" переговоры как-то позорно!! Да и цели СВО не исполнены. НИ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ, ни ДЕНАЦИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ НЕ ЗАВЕРШЕНЫ!! А сливать три года СВО за просто так, в угоду Трампу - ПОЗОРНО!! .......Приемлема ТОЛЬКО КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ!!