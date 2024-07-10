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Дешама разозлил вопрос журналиста о будущем в сборной Франции после вылета с Евро: «Спросите президента федерации. Я уважаю вас – уважайте и вы тех, кто несет ответственность»

Дешама разозлил вопрос журналиста о будущем в сборной Франции после вылета с Евро: «Спросите президента федерации. Я уважаю вас – уважайте и вы тех, кто несет ответственность»

Вчера Франция уступила Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024. «Вы суровы. Задайте этот вопрос нашему президенту [Филиппу Диалло].

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