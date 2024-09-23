«У меня всякая баба должна каждый год рожать», говорил «заботливый» хозяин

Генерал Аракчеев отличился не только по артиллерийской части, но еще и устройством своего имения Грузино, которое во времена аракчеевщины часто ставили в пример, да и сейчас тоже можно встретить разговоры о том, что Алексей Андреевич о крепостных заботился как никто другой.